Genoa, Zangrillo: “Calcio iniquo, vengono premiati i più forti. Maignan uscita assassina”

Partita emozionante al Ferraris che ha visto uscire vincitore il Milan sul Genoa con un gol nel finale di Pulisic. Ai microfoni di Sky Sport il commento della gara da parte del presidente rossoblù, Alberto Zangrillo: “Stiamo rovinando quello che è un gioco e sono qua per invocare rispetto nei confronti dei nostri tifosi. Gilardino non è qui perchè se parla lui si becca una squalifica e me la prendo io. E’ chiaro a tutti quello che è successo questa sera. Quando non c’è la ragionevole certezza di un fallo non so perchè noi soccombiamo, oramai è così da tempo ma noi siamo più forti di queste cose e risaliremo. Il fallo di mano di Pulisic era netto ma l’arbitro ha deciso diversamente. Poi dopo qualche minuto abbiamo assistito a una uscita di Maignan che da medico la definisco assassina. Facciamo grossi sacrifici per sopravvivere in un mondo del calcio che è sempre più iniquo dove la fanno da padrone sempre gli stessi che riescono a traslare il loro pensiero sul rettangolo di gioco. Lo stato d’animo è di un guerriero che ha una battaglione di soldati valorosi che interpretano in modo migliore il loro lavoro ogni domenica ma andiamo avanti perchè siamo convinti delle nostre forze e alla fine come nella vita i valori emergono. Non siamo rispettati? Come sempre tra Davide e Golia alla fine vince sempre Davide...perchè siamo sempre in un mondo dove vince sempre Davide”.