Genoa, Zangrillo: “Col Monza avrei voluto al mio fianco Berlusconi. Bani leader”

Mister Gilardino è un uomo speciale perché riesce a fare gruppo, io avevo coniato il mantra “stare bene insieme”. La cosa bella è che all’interno di questa società nella squadra ci sono delle individualità di grande esperienza come Strootman, Badelj, che non costituiscono delle eccezioni, perché sono al servizio dei più giovani. Si è creata una coesione straordinaria che non dev’essere scalfita da eventuali risultati negativi. C’è un bel clima perché non ci sono individualismi o protagonismi.

Sarà fondamentale, al di là di chi affronteremo, mantenere sempre la giusta mentalità e la giusta determinazione. L’appuntamento con il Monza di Silvio Berlusconi, a cui mi legava un’amicizia molto particolare e molto nostra, un rapporto molto equilibrato, mi sarebbe piaciuto viverlo al suo fianco sugli spalti. Faremo in modo che sia come se ci fosse, sarà difficile anche per me perché ho parlato spesso di calcio con lui e so cosa significava per lui questo sport affascinante. Il Presidente Berlusconi di solito non dava consigli di tipo comportamentale, sapeva che non andavo oltre la lunghezza del passo. Era prodigo di consigli tattici e aveva visto delle partite del Genoa e come sempre aveva le idee molto chiare, proponendo un calcio offensivo. Lui era per il divertimento perché considerava il calcio un gioco.