Genoa, Zangrillo polemico: “Solo all’Olimpico Var sui maxischermi…”

La vittoria del Genoaallo Stadio Olimpico contro la Lazio non ha risparmiato alcune critiche da parte della dirigenza rossoblù al club capitolino. In questo caso a "scendere in campo" è stato il presidente Alberto Zangrillo, che tramite profili social ufficiali ha voluto ricordare una norma particolarmente importante non rispettata dai padroni di casa. Si tratta della riproposizione sui maxischermi dello stadio delle azioni contestate, che il club biancoceleste ha più volte ripresentato nonostante sia vietato. Queste le parole di Zangrillo: "Il VAR sul maxischermo è una delle tante cose proibite dai regolamenti vigenti ma possibili in qualche stadio...". Ricordiamo che la norma è a puro scopo di contenimento, così da mantenere l'ordine e non innalzare eccessivamente gli animi sugli spalti.