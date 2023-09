Genoa, Zangrillo: “Vogliamo tornare competitivi anche in Europa, ma per ora…”

In occasione della festa dei 130 anni del club, il presidente Alberto Zangrillo ha parlato del Genoa tra presente e futuro, lasciando aperta la porta anche ai sogni. "Oggi pensiamo alla Serie A, a rimanerci e fare un buon campionato. Un domani sogno di tornare presto competitivi anche su scala internazionale. Non è una promessa, non ne voglio fare ma vediamo. Per il momento godiamoci questo anniversario, il 130esimo, tanti anni che il Genoa non dimostra". Poi passando più sul campo: "Noi ci misuriamo sul risultato, ma il Genoa sta dimostrando di essere qualcosa in più. Contro il Torino è stato così, ci sono rimasto male per come è finita ma i tifosi hanno continuato a sostenere la squadra, sempre più forte. Significa che qualcosa c'è anche oltre il risultato, è un sentimento".