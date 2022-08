Giampaolo sfida la Juve: “Potevo allenare i bianconeri. Che vittoria nel 2017…”

Marco Giampaolo , allenatore della Sampdoria , ha parlato in un'intervista a Tuttosport in cui ha svelato la sua vicinanza alla panchina della Juventus in passato. Proprio nel giorno della sfida contro i bianconeri, il tecnico blucerchiato ha inoltre ricordato la vittoria del 2017 proprio contro la Vecchia Signora. Queste le sue parole:

"Non mi sono mai guardato indietro. Però i momenti storici vanno sempre tenuti da conto. Allenare la Juventus è stata un’opportunità. Ero giovane, avevo 40 anni. Vittoria nel 2017? Non so se quella sia stata la migliore nostra partita. Di sicuro fu una grande partita contro una Juve forte. Ne vincemmo un’altra ma eravamo all’ultima di campionato. Lì eravamo nel pieno della stagione, il valore era diverso. La partita di oggi? La Juventus è una squadra forte anche per mentalità. Gara difficile, non dico proibitiva. Hanno iniziato bene al contrario dell’anno scorso. Allegri ha riannodato le sue cose, conosce i calciatori. Ha qualche assenza ma resta una squadra forte. Dovremo fare un’altra grande partita. Quella con l’Atalanta è stata una grande partita anche se non sono soddisfatto perché certe prestazioni devono portare a risultati positivi. Mi aspetto che la squadra giochi un calcio giusto, temerario, non pavido, ambizioso. Questi termini li appoggio alla mentalità. Mi auguro che la sconfitta con l’Atalanta non infici sulla testa. La squadra l’ho vista bene. Li alleno e mi diverto. Mi suona".