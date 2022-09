Giampaolo squalificato due turni, la Sampdoria studia il ricorso

Il club vorrebbe avere a disposizione il mister per le prossime gare.

Oltre al k.o. contro il Milan nell'ultimo turno di campionato, la Sampdoria deve e dovrà probabilmente fare i conti con degli strascichi piuttosto pesanti per le prossime sfide in Serie A. Una di queste l'assenza in panchina di mister Marco Giampaolo che ha ricevuto ben due turni di squalifica da parte del Giudice Sportivo.