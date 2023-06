Gilardino-Genoa, è fatta per il rinnovo fino al 2025

Il Genoa mette nero su bianco su Alberto Gilardino. L'allenatore rossoblù continuerà il suo percorso sulla panchina rossoblù. Dopo gli ottimi risultato del suo operato col Grifone, sono in molti tra giocatori, dirigenza e tifosi a volere una sua riconferma e la proprietà americana ha trovato l'accordo per un biennale di 500.000 mila euro annui che potrà salire fino a 800.000 in più in base al piazzamento finale. Il contratto del tecnico rossoblù era già stato prolungato automaticamente di una stagione al raggiungimento della promozione in Serie A, il 6 maggio scorso. Nelle prossime settimane ci sarà la firma per un’ulteriore stagione a Genova.