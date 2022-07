Giroud carico: “Milan, voglio la seconda stella. Sul rinnovo di Ibrahimovic…”

Carico il francese, protagonista dello scudetto 2021-22 dei rossoneri.

Redazione ITASportPress

Intervenuto a margine della presentazione del suo libro "Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino", Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha affrontato diversi temi legati all'attualità calcistica rossonera e alla Serie A, sia per la stagione appena conclusa sia a quella che sta per iniziare.

Prendendo spunto dal titolo del suo libro, il bomber francese ha parlato della possibilità di vincere ancora lo scudetto e guadagnare la seconda stella: "Crederci sempre, vuol dire anche in futuro. Penso che se tu non credi non puoi arrivare ai tuoi obiettivi. È una cosa basica ma tanto vera. Quest’anno sarà ancora più difficile ma siamo pronti a battagliare per lo Scudetto e alla seconda stella".

Giroud ha poi aggiunto: "Il derby gara della svolta? Dopo si può dire così, ma penso che da febbraio in poi è stata lunga. Sicuramente non l’abbiamo vinto ma neanche perso quella notte. È stato un grande punto di svolta quella sera e anche per noi e credere".

Un pensiero anche a Ibrahimovic: "Quando firma il rinnovo gli pago una cena. Vogliamo che firmi, ovviamente nessuna pressione per la società. Ha ancora fame, è importante per lo spogliatoio. Ho parlato tanto con lui, ha la stessa volontà di vincere anche a 40 anni".