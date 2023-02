Giroud, c’è una novità per il rinnovo con il Milan

E in effetti, la situazione per il prolungamento del francese col Diavolo sembra in dirittura d’arrivo. Olivier Giroud dovrebbe restare al Milan anche la prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la proposta rossonera per far restare il francese salirà dai 3,2 milioni attuali a 3.7 più bonus.