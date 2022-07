Giroud doppietta e il Milan è già vincente: 2-1 al Colonia

Buona la prima per il Milan edizione 2022/23 di Stefano Pioli. Davanti agli oltre 40mila spettatori del RheinEnergieStadion di Colonia i rossoneri disputano un'ottima gara, superando i padroni di casa per 2-1 con il solito Giroud . Test superato a pieni voti dunque, considerando anche il livello di preparazione più avanzato degli avversari, che esordiranno in Bundesliga il 7 agosto. Numerosi gli spunti interessanti specialmente nella prima frazione, contraddistinta dalle giocate di qualità di Díaz , Rebić e Giroud, particolarmente ispirati .

Da sottolineare, inoltre, la prova della coppia di centrali milanista, guidata da un attento Gabbia oltre al solito Kalulu, protagonista dell'anticipo che ha dato il via al raddoppio rossonero. 82 minuti in campo anche per Tommaso Pobega, autore di una gara ordinata e di personalità in mezzo al campo. Nella ripresa occhi puntati su Yacine Adli, in campo con la maglia numero 7, e spazio a tanti giovani della primavera rossonera. Il Milan regge comunque l'urto e chiude con una vittoria la prima amichevole stagionale.