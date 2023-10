Giroud nella squadra della settimana di Serie A come… portiere

L'eroe della settimana è certamente Olivier Giroud. Subentrato dalla panchina nel corso del secondo tempo, l'attaccante non solo ha contribuito al gol vittoria del Milan ma anche al mantenimento del vantaggio sostituendo in porta Maignan. Per lui una traversa e una parata miracolosa in uscita, che gli sono valse la nomina a miglior portiere della settimana in Serie A. A renderlo ufficiale è stato lo stesso profilo social della Lega, che ha condiviso al grande pubblico il "Team of the Week". Ricordiamo che l'accaduto ha spopolato anche oltre i confini del nostro campionato italiano, elogiando il francese ai massimi livelli. Cavalcando l'onda dell'entusiasmo il Milan stesso aveva messo in vendita la maglia da portiere di Giroud, andate sold out solo dopo poche ore.