Giroud post rinnovo: “Io milanista sin dall’inizio, sto alla grande”

Le parole dell'attaccante sul rinnovo, il quale lo lega ora al Milan fino a giugno 2024 con opzione per un altro anno

Olivier Giroud ha rinnovato il contratto con il Milan , prolungando la scadenza fino al 2024. L'attaccante è uno degli uomini chiave di Stefano Pioli, quando si accende lui tutta la squadra gira e ne è stata la prova il passaggio del turno in Champions contro il Napoli. Successivamente all'ufficialità del prolungamento, il rossonero ha manifestato tutta la sua gioia.

"Sono davvero felice, è andato tutto come speravamo. Era il modo migliore per festeggiare ieri sera, anche se la cosa più importante è aver passato il turno. Mi sento milanista sin dall'inizio della mia avventura qui in Italia, al tempo ricevetti una bellissima accoglienza. Ora sto alla grande" ha dichiarato Olivier Giroud riguardo al rinnovo.