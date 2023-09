Giuntoli: “Berardi? Prima vogliamo capire quanto valiamo noi”

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha riepilogato, ai microfoni de La Repubblica, certe trattative estive che hanno caratterizzato il mercato dei bianconeri: "C’era l’offerta del Chelsea per Vlahovic. Noi non volevamo cedere Dusan, ma davanti a certi numeri avremmo accettato. Il Chelsea non è mai arrivato a quella cifra e lo scambio non si è fatto. Pogba? Aspettiamo le controanalisi e decideremo il da farsi insieme al suo management. Penso solo a quanto ci manca in campo. Non ci piangiamo addosso e guardiamo avanti".