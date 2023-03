Gonzalez e Jovic abbattono il Milan e la Fiorentina può esultare

Cade il Milan a Firenze e lo fa dopo quattro vittorie consecutive. Grande gara della squadra di Italiano che vinto 2-1. I rossoneri non riescono a rispondere alla Lazio e restano a 47 in classifica. La formazione di Italiano domina e già nel primo tempo sfiora il vantaggio con Gonzalez e Bonaventura. A inizio ripresa Ikoné steso da Tomori, rigore che Gonzalez trasforma. I rossoneri provano a reagire ma la Fiorentina colpisce in contropiede nel finale e mette al sicuro il risultato con Jovic. Nel finale accorcia Theo Hernandez. La Fiorentina mette a segno la seconda vittoria consecutiva.