Gravina e l’inizio del campionato: “Troppo caldo il 13 agosto? VI dico che…”

A margine della cerimonia per il premio Oreste Granillo, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato dei rumors che volevano qualche dubbio sull'inizio della Serie A il 13 agosto a causa del forte caldo. Il numero uno della Federcalcio ha chiarito come ci sia un calendario da rispettare e ha preso come esempio un match del passato per far capire come "the show must go on"...