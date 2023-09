Gravina: “Open Var l’occasione per comprendere le scelte degli arbitri”

LA NOVITÀ: "Siamo alla vigilia di una svolta importante nel modo di comunicare il calcio" ha esordito il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. "Con OPEN VAR vogliamo contribuire a creare nel nostro Paese una rinnovata cultura sportiva, garantendo una profonda conoscenza del regolamento del gioco più amato dagli italiani. Per farlo, però, bisogna anche conoscere al meglio il mondo arbitrale. Ecco, lo spazio FIGC-AIA all’interno della programmazione di DAZN non è una moviola, ma l’occasione per comprendere, in totale trasparenza, come nascono le scelte dei direttori di gara. Tornerà utile in quello che è uno dei settori più innovativi e rivoluzionari del calcio degli ultimi anni, cioè il VAR".