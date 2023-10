Guardiola ricorda i bei tempi: “Quando giocavo io Serie A campionato più forte”

SERIE A E CARRIERA: Un allenatore di grande livello non può che non essersi formato in un campionato dall'alta competizione. E così è stato anche per Pep Guardiola: "All'inizio della mia carriera non ero un allenatore, ma giocavo perché mi piaceva giocare. A 26-27 anni ho iniziato a guardare il calcio con occhi diversi e capirlo. L'Italia mi è stata molto utile in quest'ottica. Ho allenato la seconda squadra a 37 anni e la cosa di avere una partita a settimana mi ha dato una mano nel processo". Successivamente, completando il discorso "Serie A" e rivolgendosi al campionato in corso oggigiorno, l'allenatore del Manchester City ha espresso la sua preferenza: "Chi spero vinca lo scudetto? Mi auguro il Sassuolo".