H. Verona, Zaffaroni: “Umiltà e determinazione le armi per fermare l’Inter”

Redazione ITASportPress

Le dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Marco Zaffaroni, rilasciate nella vigilia di Inter-Hellas Verona, match valido per la 18a giornata della Serie A TIM 2022/23 in programma domani, sabato 14 gennaio, alle ore 20.45, allo stadio 'Giuseppe Meazza'.

Dal punto di vista dell'organico, che Verona si presenterà a Milano? "Lasagna si allenerà oggi con la squadra e ci sono buone possibilità che sia a disposizione per questa partita. Verdi invece ha avuto un piccolo problema muscolare, ma gli esami effettuati non hanno mostrato un infortunio di grande entità. Non sarà però a disposizione per domani. Per il resto, avrò con me gli stessi giocatori presenti nell'ultima sfida contro la Cremonese".

Cosa ha visto nella faccia dei suoi giocatori dopo l'ultima vittoria? "Sicuramente i risultati danno fiducia e autostima: sono elementi fondamentali per esaltare le qualità dei singoli e della squadra. Ora come ora, non esiste medicina migliore dei risultati. Ma tutto questo non deve trasformarsi in presunzione, anzi, deve esserci consapevolezza del percorso da fare. Dobbiamo continuare su questa strada, consci delle difficoltà che ci potranno essere, crescendo sempre più sul piano della condizione fisica e della qualità nelle giocate".

Che significato ha la prossima sfida contro l'Inter? "Ogni partita insegna qualcosa e aiuta a crescere. Sarà una gara da affrontare con grande attenzione e determinazione, perché conosciamo il valore dell'avversario, che sicuramente sarà in lotta fino alla fine per vincere il campionato e che a breve giocherà gli ottavi di Champions League. È una squadra che segna con grande facilità, che ha attaccanti molto importanti, fisici, che ti mettono in difficoltà sulle palle inattive. Però noi andiamo a giocarci la partita con le nostre armi, con grande umiltà e determinazione".

A livello personale, che periodo sta vivendo? "Conosco bene questo mondo, si vive molto di momenti e bisogna saperli leggere, consapevoli che le cose cambiano da un giorno all'altro. Lo sto vivendo con questa consapevolezza, il percorso è molto lungo: impari a dare il giusto valore a queste situazioni, e nei miei ragazzi intravedo la voglia e la determinazione di voler raggiungere l'obiettivo".

Crede, ad oggi, nella salvezza del Verona? "Assolutamente sì, altrimenti non avrei nemmeno accettato quest'offerta. Però non raccontiamoci le favole: il percorso sarà complicato e difficile, per noi, ma anche per gli altri perché in Serie A è complicato fare punti su qualsiasi campo".

Che cosa c'è di suo in questo Verona? "Sono arrivato all'interno di uno staff consolidato, dove ognuno ha i propri compiti e li svolge al meglio. Questo gruppo stava già lavorando nella maniera corretta. Nel calcio e nella vita ci sono i momenti, alcuni in cui raccogli subito i frutti, altri in cui non arriva nulla anche se stai lavorando bene. In questo momento la differenza è che sta arrivando qualche punticino: l'obiettivo è continuare su questa strada".

Quali scelte farà a centrocampo? "La difficoltà in questo momento è il fatto di giocare gare ravvicinate. L'obiettivo è quello di recuperare energie fisiche e mentali perché i ragazzi hanno speso tanto a livello nervoso contro la Cremonese. I giocatori sono tutti pronti per giocare, che sia dall'inizio o a gara in corso".

Lazovic sarà confermato sulla trequarti? "È un giocatore molto duttile e tatticamente è molto intelligente, sa districarsi in diverse zone del campo, sia sull'esterno così come dentro al campo. Quando si hanno giocatori con queste caratteristiche, le soluzioni possono essere diverse".

E in difesa? Una delle certezze del suo Verona è il trio Dawidowicz, Hien e Ceccherini... "La scelta è ricaduta su di loro, però oltre a questi nomi ci sono ragazzi che stanno lavorando bene e che mi danno grandi garanzie".