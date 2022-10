Haas affonda il Monza e regala i tre punti all’Empoli

Si interrompe al "Castellani" la striscia positiva del Monza battuto dall'Empoli nella gara che ha aperto la 10^ giornata di A. Decisiva la rete di Haas dopo undici minuti. Tantissime occasioni nel corso del match, le più nitide per l'Empoli ma anche una clamorosa per il Monza all'89' (super Vicario su D'Alessandro). Nel finale rosso per Rovella. Primo ko della gestione Palladino che si ferma dopo tre vittorie di fila. Zanetti lo sorpassa e sale a quota 11 punti in classifica.