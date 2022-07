Hamsik: “Ritorno al Napoli? Ho parlato con De Laurentiis. Dybala un fuoriclasse”

Le parole dell'ex capitano azzurro

Redazione ITASportPress

Marek Hamsik, leggendaria bandiera del Napoli, in una intervista a Radio Marte ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da De Laurentiis in cui si è parlato del possibile ruolo dello slovacco da dirigente, delle bandiere del Napoli e dei suoi ricordi con la maglia azzurra. Queste le sue parole:

RITORNO AL NAPOLI - "Io dirigente al Napoli? Ci siamo sentiti io e il presidente, non è stata una cosa inventata. Può essere qualcosa che faremo insieme a Napoli quando smetterò di giocare. È stato recente il contatto con De Laurentiis. Spero che il Napoli continui a fare grandi cose come sta facendo da anni. Quando sono venuto questa estate mancavo da anni e in quei 3 giorni non ho capito niente, non è cambiato l’amore verso di me. Tornare a Napoli dopo il ritiro è il mio desiderio, la mia vita calcistica è sempre più corta quindi ci vedremo sempre più spesso".

BANDIERE - "Sto leggendo delle cose e mi dispiacerebbe tanto se andassero via anche Mertens e Koulibaly. Perdere tre bandiere tutte insieme sarebbe molto deludente per i tifosi. Non dipenderà da chi verrà, ma la città deve avere dei simboli, perderne tre in un solo anno sarebbe bruttissimo. I tifosi vogliono sempre avere dei gioielli e dei simboli nella propria squadra, vedremo come andrà a finire".

DYBALA E RICORDI - "Dybala è un fuoriclasse e se viene uno come lui non dispiace a nessuno. È un calciatore con grandi piedi che fa anche tanti gol, sarebbe un colpo importante per il Napoli. Gol più bello? Quello in finale di Coppa Italia contro la Juventus quando abbiamo portato un trofeo in città dopo tanto tempo. Ricordo anche le reti segnate a Torino contro i bianconero dove vincemmo. Mi è venuta la pelle d’oca riascoltando la telecronaca di quella partita".