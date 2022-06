Hellas Verona, Marroccu: “Simeone può partire. Caprari e Tameze incedibili”

L'IDENTITA' - "I miei predecessori hanno dato un'identità all'Hellas, che è risultato un avversario fastidioso per tutti in campionato. Vogliamo mantenere quell'identità, di un calcio propositivo e aggressivo, chiaramente nel rispetto di chi arriverà. Non tanto nella figura del direttore sportivo, quanto nelle caratteristiche di mister Cioffi. Sarà il suo calcio, non quello di Tudor o Juric. Due o tre giocatori sono arrivati all'apice, dovremo capire quali opportunità cogliere per raggiungere l'obiettivo finanziario, i nostri giocatori non sono né in vendita né in svendita a prescindere. Andremo avanti di giorno in giorno per capire quale strada intraprendere".