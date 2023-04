Hellas Verona, presentata maglia speciale per il 120° compleanno del club

Tramite profili social ufficiali, l'Hellas Verona ha presentato la nuova maglia speciale per i 120 anni del club. Per l'occasione, infatti, gli scaligeri indosseranno una particolare divisa che richiama il passato, con ritorno alle due grandi strisce ed i due colori predominanti del giallo e blu. La maglia esordirà per la prossima giornata di campionato, la 29esima, contro il Sassuolo in programma per sabato 8 aprile.