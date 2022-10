Hellas Verona, ufficiale l’esonero di Cioffi

Si conclude l'avventura all'Hellas Verona di Gabriele Cioffi: in nove giornate il tecnico ha raccolto una vittoria, due pareggi e sei sconfitte, di cui quattro consecutive, con Lazio, Fiorentina, Udinese e Salernitana. Gli scaligeri hanno 5 punti e si trovano al terzultimo posto in classifica. Questa la nota ufficiale del club gialloblù: