Hernanes gioca Roma-Lazio: “Derby imprevedibile. Ecco chi sarà decisivo”

Conosce bene l'ambiente romano ed è per questo che a Il Messaggero, Hernanes , storico ex biancoceleste, ha giocato, almeno a parole, il derby Roma-Lazio di questo weekend. L'ex calciatore, ritiratosi da poco, ha detto la sua sulla sfida dell'Olimpico.

DERBY - "C’è solo un punto di differenza tra due buone squadre con grandi allenatori che hanno idee di gioco ben chiare e definite. Impossibile aspettarsi qualcosa. Il Derby è imprevedibile, si tratta di una partita a sé. La Roma proviene da un momento migliore rispetto alla Lazio che invece è stata distratta dalle polemiche dopo aver perso in casa contro un avversario di livello inferiore come la Salernitana ed è uscita dall’Europa League. Sarà sicuramente una gara tesa e intensa, questo sì, come se fosse una finale. Cuore caldo ma testa e piedi freddi: così bisognerà giocare".

SINGOLI - Parlando dei singoli giocatori, Hernanes ha detto: "Col fatto che non ci sarà Dybala, per la Roma io dico Abraham e Zaniolo, con quest’ultimo che ha ritrovato anche il gol a Verona. In casa Lazio sicuramente i tre attaccanti. L’esperto Pedro, uno Zaccagni in gran forma e un Felipe Anderson che mi sta piacendo da falso nueve. Al conto aggiungo anche Luis Alberto nonostante non sia al meglio. I biancocelesti però sono più forti in attacco rispetto ai giallorossi".