Ibrahimovic dopo il Milan ha un altro obiettivo

Non è ancora conclusa l'era Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante lascerà il Milan al termine della stagione, questo è certo. L'ultima sfida da rossonero sarà quella contro l'Hellas Verona e non lo vedrà nemmeno scendere in campo causa infortunio. Ma Zlatan non intende dire addio anche al calcio giocato, almeno ciò è quanto riportato da Tuttosport. Non è ancora il momento di appendere gli scarpini al chiodo, all'età di 41anni l'attaccante si è posto ancora un altro obiettivo da raggiungere. Anzi, una manifestazione. Quella di EURO 2024 che avrà luogo in Germania e che Ibra sogna di giocare alla guida della sua Svezia.