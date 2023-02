Ibrahimovic, finalmente c’è la data: ecco quando torna in campo

La cura in casa Milan porta un nome ben preciso: Zlatan Ibrahimovic . Lo svedese è pronto a rientrare in campo dopo i problemi fisici che lo hanno fermato sino ad oggi.

L'attaccante rossonero, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ha individuato il 10 febbraio sul calendario come la data decisiva per il rientro. Il bomber vuole essere a disposizione di Pioli per la partita contro il Torino di Serie A ma con uno sguardo alle gare successive.