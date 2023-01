Ibrahimovic, futuro al Milan ma non da calciatore…

L'avventura di Zlatan Ibrahimovic come calciatore del Milan potrebbe ormai essersi avviata verso la sua conclusione. Lo svedese, alle prese col recupero dai guai fisici, potrebbe anche non tornare a vestire i panni di giocatore sul campo ma direttamente metterci giacca e cravatta per iniziare una nuova avventura. Secondo La Gazzetta dello Sport, per lo svedese si potrebbe profilare un futuro ruolo da ambasciatore del Milan. Più remote le possibilità che gli venga affidato un ruolo dirigenziale o all’interno dello staff tecnico.