Ibrahimovic: “Futuro dirigente al Milan? Ancora non ho deciso, vediamo…”

A margine della presentazione di una linea di integratori alimentari di cui è socio, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del futuro e di come si senta a non essere più un "calciatore": "Mi aspettavo di essere nervoso dopo aver dato l'addio al calcio, invece, sono molto tranquillo. Mi sento... cool. Per quanto riguarda il futuro non ci ho ancora pensato, tantomeno deciso". Come tutti ricordano, Ibra ha annunciato di voler appendere gli scarpini al chiodo all'ultima giornata di Serie A, in occasione della vittoria contro l'Hellas Verona. Seppur non sia sceso in campo causa infortunio, l'attaccante ha ricevuto il saluto che si meritava al termine della sfida, tra applausi e lacrime.