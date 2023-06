Ibrahimovic: “Spero di lasciarmi alle spalle tutti i nuovi Zlatan con cuore di leone”

Zlatan Ibrahimovic ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo una volta per tutte. Non tornerà più a giocare per il suo amato Milan, o per qualunque altra squadra. Lascia il calcio all'età di 41 anni. Questo un estratto del toccante messaggio social dell'attaccante svedese: "È iniziato come un sogno. Un sogno che sembrava impossibile ma che è poi diventato possibile. Spero di lasciarmi alle spalle tutti i nuovi Zlatan fatti da me, tutti quelli che hanno il cuore di un leone. Tutti quelli che hanno il fuoco ardente negli occhi. Tutti quelli che capiscono veramente che l'impossibile è niente. Grazie di tutto".