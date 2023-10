Ibrahimovic sul caso Tonali: “Se è malato di gioco bisogna aiutarlo”

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del caso scommesse e di Sandro Tonali: "Il suo primo anno al Milan? Era troppo tifoso. Gli ho detto che avrebbe dovuto fare un passo oltre e fare la differenza. La gente non capisce cosa cambia dal giocare al Brescia e giocare in un top club come il Milan. C'è una pressione di un altro tipo, ma il talento c'è sempre stato. Scommesse? So poco di questa storia, non l'ho mai visto in difficoltà. Bisogna capire la situazione prima di giudicare. Se è malato di gioco bisogna aiutarlo, è come una droga. Dipende anche se è andato al casinò o se ha scommesso sul calcio".