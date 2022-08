Icardi al Monza, parla Galliani: “Aspettiamo e vediamo…”

In occasione della gara di Coppa Italia col Frosinone, l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato di mercato e lotta scudetto in vista della stagione 2022-23 ormai alle porte.

In chiave mercato, il dirigente dei brianzoli ha risposto alle domande sul potenziale arrivo di un bomber con un identikit specifico: "Se prendo Icardi? Non lo so, stasera non si parla di mercato, vediamo cosa succede...", le parole riportate da Sportmediaset.