Icardi verso il Galatasaray: intesa di massima tra i due club

Mauro Icardi non ha ancora trovato una sistemazione dopo l'esclusione nel progetto tecnico del Paris Saint-Germain: resta in piedi la pista Galatasaray, ma il tempo è agli sgoccioli. Per l'attaccante argentino oltre alle continue esclusioni dalla lista dei convocati, sono nate diverse suggestioni di mercato che lo avrebbero potuto riportare in Serie A: non è un mistero l'apprezzamento del Monza. In questi ultimi e intensi giorni di calciomercato, il nome di Icardi è stato accostato con forza al club turco.