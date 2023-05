Il Bologna dilaga allo Zini: Cremonese battuta 5-1 e la B è più vicina

Sconfitta pesantissima per la Cremonese che allo Zini è stata sconfitta con il punteggio di 5-1 dal Bologna. La squadra di Thiago Motta è tornata al successo dopo sei giornate senza i tre punti. A decidere l’incontro le reti di Arnautovic, Ferguson e Posch nel primo tempo, Orsolini (poi espulso) e Sansone nella ripresa. Vittoria che inguaia la Cremonese: con questa sconfitta, infatti, i lombardi restano a quota 24, a -6 da Verona e Spezia. Se una delle due dovesse andare a punti in questa giornata, i grigiorossi sarebbero aritmeticamente retrocessi in Serie B.