Il Bologna non si ferma più: battuto in rimonta il Torino

Rimonta vincente del Bologna che ha battuto il Torino. Per la squadra di Thiago Motta è la terza partita di fila (quarta Coppa Italia compresa) che si chiude con il sorriso e l'undici felsineo si avvicina a -1 dal Toro in classifica. Arnautovic sfiora subito il vantaggio, ma è Lukic a sbloccare su rigore prima della mezz'ora. A inizio ripresa Miranchuk va vicino al bis, Orsolini trova invece il pari al 64' e nove minuti dopo Posch completa la rimonta per il definitivo 2-1 del Bologna