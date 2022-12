Il caffè scorretto di Allegra – Anti-Juventinismo e malafede

Juventus sotto la lente della Procura di Torino per il caso plusvalenze

IL CAFFE' SCORRETTO DI LUCA ALLEGRA È un sabba indemoniato quello artatamente messo su dai soliti network anti bianconeri che infettano etere e web con la narrazione relativa all’inchiesta in corso sulla Juventus. Immersi nel loro odio viscerale e con la mano armata dalla solerzia unidirezionale di una procura ricca di cognomi campani e velleità di protagonismo coniugate oltre ogni ragionevole limite.

Chi ricorda le mefitiche giornate di Farsopoli con il suo cieco odio inveratosi in sentenze farlocche smontate da chiunque abbia un titolo di studio superiore alla terza media, non può che inorridire dinanzi alla canea di opinionisti prezzolati che tentano di costruire carriere con il consueto sudicio anti juventinismo. Che altro non è che l’altra faccia del populismo più gretto ed ottuso digiuno non dico di un abbozzo di garantismo, ma persino di un minimo di buon senso ed onestà intellettuale.

Tutto invece viene beatamente incanalato nella fogna della maldicenza tra le acque nere dell’ indegnità morale e della malafede

Stando ai fatti relativi alle presunte accuse rivolte alla dirigenza juventina va precisato con serenità che:

- La storiella delle plusvalenze ha già visto una tale congerie di assoluzioni passate che tornare a riproporla dinanzi ad un giudice significa sfregiare il principio del ne bis in idem ed alzare un polverone che non approderà a nulla di nulla

- La vicenda delle fatturazioni potrebbe essersi estrinsecata in qualche imperfezione amministrativa ma le prime avvisaglie non sembrano sorridere all’occhiuta procura di Torino che, si vocifera, non farà appello al rigetto da parte del gip della misura cautelare per il sequestro preventivo di 437mila euro

- Sulla questione stipendi - fattispecie su cui Juventus sembra più esposta- ad oggi abbiamo ascoltato la sola versione dell’accusa corredata dalla consueta (incivile) fiumana di intercettazioni estrapolate chirurgicamente da gruppi di potere editoriali ben identificati con il solo scopo di alzare la temperatura e di scuotere l’albero della calunnia perché possa cadere qualche frutto avariato. Nessuno dei bellimbusti che tuonano davanti ai microfoni conosce le carte : costoro diffondono solo flatulenze gettate con il solito immondo modus operandi finalizzato ad un killeraggio assimilabile a quello di certa malavita

- Last but non least rammento solo come la meticolosa procura di Torino avesse chiesto i domiciliari per il presidente Agnelli, prima che il gip riconducesse a più miti propositi codesti Torquemada del diritto.

Alle volte provare ad instillare il concetto di garantismo in taluni - mi viene da pensare - sarebbe come “chiedere ad un orso di cacare nel cesso” come disse Brad Davis nel celebre film Fuga di Mezzanotte.

Le grida antiijuventine di tanti propalatori di menzogne profumatamente retribuiti dai soliti burattinai incoraggiati dall’ iperattivismo della procura più solerte d’Italia potrebbero ridursi a vacue grida manzoniane.

E la montagna di accuse partorire un’ammenda o forse 1/2 punti di penalizzazione.

Chi pagherà allora per avere inquinato oggi (come ieri come sempre) i pozzi della giustizia? E chi ha il coraggio ancora in queste ore di dipingere la Juventus come la squadra del Palazzo se i palazzi che contano puntano il dito solo e sempre da una parte ?

Chi crede ancora a Farsopoli sa che Paparesta non fu mai chiuso nello spogliatoio di Reggio ?

O racconta, come una filastrocca le solite bubbole per buontemponi antibianconeri?

Il nostro è proprio un povero Paese.

Ed ha l’(in)giustizia e la stampa che merita

Saluti garantisti