Il derby va alla Lazio: Felipe Anderson piega la Roma

Il derby della capitale è giallorosso. La Lazio ha battuto la Roma 1-0 e la supera in classifica. In avvio ci provano Abraham e Zaniolo, la sblocca Felipe Anderson che sfrutta il grave errore di Ibanez. Traversa di Zaniolo al 33'. Nella ripresa infortunio muscolare per Pellegrini (dentro Volpato), Felipe Anderson sfiora la doppietta. Nervosismo nel finale. Mourinho ko dopo tre vittorie di fila tra campionato e coppe. Entusiasmo biancoceleste questa sera all'Olimpico.