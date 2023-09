Il Frosinone ribalta il Sassuolo da 0-2 a 4-2. Pari 1-1 tra Monza e Lecce

Finisce 1-1 un divertente Monza-Lecce. Partita ricca di espisodi che si è sbloccata in apertura con il rigore causato dal Caldirola e realizzato da Krstovic per i pugliesi, terzo gol per lui Il Monza ha pareggiato con Colpani, anche lui al terzo gol in campionato, su assist dell'ex Colombo. Nella ripresa espulsione di Baschirotto e Falcone protagonista di diverse parate decisive. Nel finale rosso anche per il monzese Caldirola per somma di ammonizioni