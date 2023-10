Il Genoa scappa ma l’Udinese lo riprende al 92′

Sfugge nei minuti di recupero la vittoria al Genoa. La squadra rossoblù in vantaggio 2-1 è stata ripresa nei minuti di recupero dall'Udinese. Primo tempo con il Genoa vivo e prime fasi di studio, poi la gara si infiamma: un rinvio sbagliato da Silvestri apre la strada a Gudmundsson per il gol del vantaggio del Genoa, quasi immediato il pari di Lucca, al primo centro in Serie A. Gudmundsson segna ancora al 27', ma la sua rete è annullata per fuorigioco. Regolare, invece, quella che segna al 41' imbeccato da Retegui. Nel recupero l'autogol di Matturro. La voglia dell'Udinese è stata premiata. Nell'altra partita delle 12.30 dopo tre 0-0 di fila, il Bologna torna a vincere al Dall'Ara: Empoli superato 3-0 con lo show di Orsolini, rossoblù a quota 10 punti in classifica. In avvio Skorupski attento su Ebuehi e Caputo, decisivo anche Berisha su Ndoye. Splendido il vantaggio di Orsolini. Palo di Maleh, annullato il pareggio di Caputo. Zirkzee spreca il raddoppio, lo trova Orsolini per la doppietta che diventa tris nel recupero.