Il Lecce entra nell’ECA Network: l’annuncio

Non solo calcio giocato e mercato con la rosa per la prossima stagione da definire e la scelta dell'allenatore da fare dopo la separazione con Baroni. Il Lecce guarda al futuro e mette un altro tassello importante per la sua crescita e per il suo prestigio. La società del presidente Saverio Sticchi Damiani, infatti, è ufficialmente entrata a far parte dell'ECA Network, ovvero dell'European Club Association, organismo ufficialmente riconosciuto da Uefa e Fifa.