Il Lecce passa a Bergamo e frena l’Atalanta nella corsa Champions

E' il Lecce in questa stagione la bestia nera dell'Atalanta. Nerazzurri battuti sia al Via del Mare che quest'oggi al Gewiss Stadium. Giallorossi che vincono 2-1 con una prestazione eccellente. Pugliesi in vantaggio dopo solo 4 minuti con un gol fantastico di Ceesay: il gambiano si libera di Demiral, si gira e dai 30 metri calcia con il sinistro all'angolino. Blin raddoppia di testa al 74' su assist di Strefezza. La squadra di Gasperini reagisce troppo tardi: non basta la rete di Hojlund all'87' su errore di Falcone. I giallorossi salgono a 27 punti e fanno un passo avanti importante in chiave salvezza, nerazzurri fermi a quota 41.