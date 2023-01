Il Lecce ribalta la Lazio, la Roma supera il Bologna

Parte bene il Lecce che ha battuto in casa la Lazio passata in vantaggio per prima. Al "Via del Mare" la Lazio impone il proprio ritmo sin dalle prime battute. Il vantaggio arriva al 14° minuto: lancio in verticale per Immobile che da posizione angolata batte Falcone, segnando il 189° gol in Serie A. Il Lecce riesce a reagire nella ripresa con l'ingresso di Di Francesco. Al 57' il Lecce concretizza gli sforzi profusi. Ancora Di Francesco protagonista con un potente tiro in diagonale dalla destra: Provedel respinge, ma sul pallone vagante arriva Strefezza che insacca al volo a porta vuota. E' 1-1. Poi rimonta completata per i salentini. Nasce ancora tutto dai piedi di Di Francesco che si inventa un assist al volo per Colombo che si fa trovare pronto al centro dell'area per insaccare. Il Lecce colleziona la terza vittoria di fila ed è 12.mo con 18 punti (+ 9 sulla quota salvezza), mentre la Lazio viene raggiunta dalla Roma che all'Olimpico ha battuto il Bologna 1-0 con un rigore di Pellegrini nel primo tempo. Bologna vivo nel finale ma Abramham ha salato sulla linea.