Il Lecce si compatta e batte l’Udinese con gol di Strefezza

Grande vittoria per i giallorossi, bravi a gestire il vantaggio firmato da Strefezza fino al triplice fischio

Il Lecce batte l'Udinese e conquista punti importanti per la salvezza. Il match valido per la 32esima giornata di Serie A si conclude sull'1-0 per i padroni di casa, bravi a inibire il gioco della squadra di Sottil. Vantaggio giallorosso che arriva pochi minuti dopo la ripresa, al 62', con il solito Gabriel Strefezza bravo a trasformare dagli undici metri. Salentini che quindi allontanano lo spauracchio retrocessione con tre punti pesantissimi, mentre i bianconeri rimangono bloccati lì, nel bel mezzo della classifica.