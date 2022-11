Il massimo con il minimo: basta Romero alla Lazio per battere il Monza

Con un gol al 69' del baby Romero, la Lazio all'Olimpico ha battuto il Monza 1-0. Match complicato per i capitolini che non riescono a trovare gli spazi giusti per piegare la resistenza dei brianzoli ben messi in campo da Palladino. Così nella ripresa a trovare il gol biancoceleste è un giovane che regala alla squadra di Sarri tre punti importanti e il terzo poso in solitaria.