Il massimo con il minimo: gol di Lautaro piega il Verona e l’Inter raggiunge la Juve

Un gol di Lautaro ha consentito all'Inter di battere il Verona e con i tre punti conquistati i nerazzurri hanno raggiunto in classifica la Juve. Il Napoli è ancora lontano a -10. La squadra nerazzurra non ha subito gol anche se si è arretrata troppo presto a difesa del vantaggio. Il Verona però quasi mai ha impegnato Onana. Al primo affondo la sblocca Lautaro, preciso col sinistro e vicino al raddoppio di testa. Pericoloso anche Mkhitaryan. Annullato il 2-0 del 'Toro' per un fallo su Dawidowicz. Chance per Sulemana e Asllani. Nona vittoria su dieci gare casalinghe in campionato per l'Inter, primo stop nel 2023 per il Verona.