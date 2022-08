Il massimo con il minimo: la Roma batte la Cremonese con un gol di Smalling

Secondo successo in campionato della Roma che così come contro la Salernitana all’esordio stagionale si ripete all’Olimpico vincendo con il medesimo risultato. Alla Roma basta un gol per portare a casa i tre punti. Contro la Cremonese decide un colpo di testa di Smalling al 65’. I giallorossi si portano così in vetta alla classifica, ma devono fare i conti con l’infortunio di Zaniolo, uscito per un problema alla spalla. Buona la prova della Cremonese, che rimane però ferma a quota 0.