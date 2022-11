Il Milan nel recupero batte la Fiorentina con un autogol

Il Milan ha battuto la Fiorentina con un gol in pieno recupero contestato dai viola per un presunto fallo su Terracciano. Dopo il pareggio a Cremona, la squadra di Pioli batte 2-1 i viola al 91' e chiude il 2022 al 2° posto a -8 dal Napoli. Bastano meno di 90 secondi a Leao per sbloccarla su assist di Giroud. Immediato il palo di Biraghi, pareggia Barak con la deviazione di Thiaw. Nella ripresa ci provano Giroud e nuovamente Leao, Kalulu rischia l'autorete e Tomori salva su Ikoné. Nel finale decisiva l'autorete di Milenkovic, convalidata dal Var dopo il check sul contatto tra Rebic e Terracciano. Fiorentina che ha impressionato ma è stata poco concreta sotto rete. Il Milan fa festa.