Il Milan rimonta due gol al Lecce ma non vince

Il Milan sotto di due gol a Lecce riesce a portare a casa un pareggio che però lo allontana dal Napoli adesso a +9. Delusione per i rossoneri che comunque hanno avuto una risposta caratteriale. Il Lecce ha annusato l'impresa ma poi si è difeso calando d'intensità pareggiando 2-2. Inizio shock per il Milan, sotto di due reti al Via del Mare nel primo tempo: giallorossi avanti grazie a un autogol di Theo Hernandez, prima del raddoppio di Baschirotto di testa. All'intervallo Pioli scuote i suoi e Leao riapre il match, poi pareggia Calabria su sponda di Giroud. I rossoneri si portano da soli al secondo posto a quota 38 punti, 9 in meno del Napoli capolista. Salentini in zona tranquilla: per la squadra di Baroni è il sesto risultato utile di fila in campionato.