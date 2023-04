Il Milan sbatte contro il muro dell’Empoli. A San Siro è 0-0

Rossoneri che non riescono ad allungare sull'Inter

Il Milan non riesce a vincere contro l'Empoli e non riesce a dare continuità alla vittoria di Napoli. Rossoneri che faticano contro squadre che si chiudono basso e stasera la squadra toscana si è difesa a oltranza. Milan che ha giocato meglio nella ripresa. Pioli dà ampio spazio al turnover, puntando su Rebic e Origi dal 1’: il croato ha una chance nel primo tempo, male il belga. Nella ripresa il Var toglie un rigore ai rossoneri, poi Florenzi colpisce il palo esterno e Perisan salva su Diaz, mentre all’89’ il Var annulla il gol di Giroud per un tocco di mano. Il Milan resta terzo con 52 punti.