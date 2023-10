Il Milan scappa ma il Napoli lo riprende

Allo stadio Maradona finisce 2-2 il big match che chiude la decima giornata in Serie A per le gare della domenica

Partita spettacolare al Maradona questa sera con il Napoli sotto di due reti contro il Milan alla fine ha acciuffato il pareggio e nell'ultimo respiro del match ha sfiorato il 3-2 con Kvara che ha colpito a botta sicura ma Maignan ha salvato i rossoneri.Pronti e via problemi per Kalulu, costretto a lasciare spazio all'esordio assoluto di Marco Pellegrino. Quindi si scatena Giroud, doppietta per lui tra 22' e 31'. Cambia tutto nel secondo tempo: a inizio ripresa riapre tutto Politano, dunque il pari di Raspadori su punizione che beffa Maignan. Nel Milan problemi anche per Pulisic. Nel finale, invece, rosso per Natan. Milan terzo a -3 dall'Inter capolista, Napoli quarto a quota 18 punti.