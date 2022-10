Il Milan si scatena nel finale: 3-1 all’Empoli

Successo importante del Milan a Empoli al termine di una gara pazzesca che si è accesa nei 10 minuti finali con tre gol nel recupero. Al 79' vantaggio rossonero con Rebic, tornato in campo nel finale: Tonali con astuzia batte una rimessa laterale lunga, l’Empoli si “dimentica” di Leao che serve l’assist per il gol che sblocca la partita. Bajrami al 92' trova il pari su punizione. Si riparte e 2' dopo Ballo-Touré riporta avanti i rossoneri con una conclusione ravvicinata. Leao la chiude al 97' in contropiede. Milan che si porta a -3 dal Napoli ma perde tre calciatori stasera al Castellani in ottica Champions League e Juventus. Out Saelemaekers (ginocchio), Calabria (problema muscolare) e Kjaer (probabile stiramento).